Березовский освобожден от должности командующего ВМС ВС Украины – указ

Соответствующий указ, подписанный исполняющим обязанности Президента Украины, председателем Верховной Рады Украины Александром Турчиновым, размещен на официальном президентском сайте.

Как сообщал УНИАН, сегодня в СМИ было распространено видео, на котором Березовский принес присягу на верность "жителям АР Крым и города Севастополя". Нелегитимный председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов назвал это "историческим днем рождения войск Крыма".

Одновременно на брифинге для прессы заместитель главы СНБО Виктория Сюмар сообщила, что экс-командующий Военно-Морскими Силами Украины Березовский отстранен от должности еще сегодня утром, против него возбуждено уголовное дело за измену.

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Министр обороны обязанности командующего ВМС Украины возложил на контр - адмирала Сергея Гайдука.

Указ о назначении контр - адмирала Березовского командующим Военно -Морскими Силами был подписан Турчиновым вчера, 1 марта.