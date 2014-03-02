Экс-глава ВМС Украины Березовский принес присягу на верность ”жителям АР Крым и города Севастополя”

Об этом говорится в видео, распространенном в социальных сетях и интернет ресурсах.

”Клянусь строго выполнять приказы верховного главнокомандующего АР Крым и города Севастополя, приказов своих командиров и военных формирований. Клянусь исполнять свой долг, мужественно защищать жизнь и свободу жителей АР Крым и города Севастополя”,- отметил Березовский.

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Нелегитимный председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов назвал это ”историческим днем рождения войск Крыма”.

В то же время, ”5 канал” сообщил со ссылкой на работников ВМС Украины , что они остаются верными присяге Украины.