Экс-глава ВМС Украины Березовский принес присягу на верность ”жителям АР Крым и города Севастополя”
19:54, 02 марта 2014Политика
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Бывший командующий ВМС Украины Денис Березовский принес присягу на верность ”жителям АР Крым и города Севастополя”.
Денис Березовский / фото Новый Севастополь
Об этом говорится в видео, распространенном в социальных сетях и интернет ресурсах.
”Клянусь строго выполнять приказы верховного главнокомандующего АР Крым и города Севастополя, приказов своих командиров и военных формирований. Клянусь исполнять свой долг, мужественно защищать жизнь и свободу жителей АР Крым и города Севастополя”,- отметил Березовский.
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Нелегитимный председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов назвал это ”историческим днем рождения войск Крыма”.
В то же время, ”5 канал” сообщил со ссылкой на работников ВМС Украины , что они остаются верными присяге Украины.
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