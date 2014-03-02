Экс-глава ВМС Украины Березовский принес присягу на верность ”жителям АР Крым и города Севастополя”

19:54, 02 марта 2014
Политика
2 0

Бывший командующий ВМС Украины Денис Березовский принес присягу на верность ”жителям АР Крым и города Севастополя”.

Денис Березовский / фото Новый Севастополь

Об этом говорится в видео, распространенном в социальных сетях и интернет ресурсах.

”Клянусь строго выполнять приказы верховного главнокомандующего АР Крым и города Севастополя, приказов своих командиров и военных формирований. Клянусь исполнять свой долг, мужественно защищать жизнь и свободу жителей АР Крым и города Севастополя”,- отметил Березовский.

Читайте такжеБерезовский отстранен от должности еще утром – Сюмар

Нелегитимный председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов назвал это ”историческим днем рождения войск Крыма”.

В то же время, ”5 канал” сообщил со ссылкой на работников ВМС Украины , что они остаются верными присяге Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter