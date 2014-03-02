США рассматривают все варианты: от санкций до военных действий

Госсекретарь Джон Керри в интервью телеканалу ABC заявил, что "все варианты на столе", если дело дойдет до шагов, которые могут предпринять США, чтобы привлечь Россию к ответственности за введение войск в Украину, среди них будут экономические санкции и потенциальные военные действия.

Керри заявил, что вхождение российских войск в украинский регион Крым расценивается как "акт военной агрессии", и что США будут действовать быстро, чтобы ввести санкции, если президент России Владимир Путин не выведет войска.

В то время, как Президент США Барак Обама рассматривает военную силу как один из вариантов, Керри заявил, что США и их союзники надеются, что они смогут избежать таких действий.

"США и весь мир надеются, что все это не перерастет в военное противостояние", - сказал он.

Скорее всего, в ближайшее время будут внедрены экономические санкции в отношении юридических и физических лиц, сказал Керри. По его словам, США «полностью» готовы внедрить такие санкции, и Конгресс должен приступить к работе над ними вместе с пакетом помощи для Украины.

"Мы созвали Конгресс немедленно, чтобы они были готовы помочь составить экономический пакет помощи Украине", - сказал он.

Керри также добавил, что есть "большая вероятность" того, что США будут бойкотировать саммит «Большой восьмерки», который планируется провести в июне в Сочи.

Керри отметил, что вторжение России в Крым повлияет на ее позиции среди других наибольших экономик мира.

"Это акт 19-го столетия в 21-ом столетии, и это действительно ставит вопрос о способности России быть в G8", - сказал Госсекретарь США.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единодушно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом, с 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.