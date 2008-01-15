У Тимошенко есть разговор к Ющенко
11:02, 15 января 2008Политика
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Премьер представила Программу правительства
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня обсудить с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Программу деятельности правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время общественных слушаний Программы деятельности правительства.
«После сегодняшнего мероприятия я еду к Президенту, чтобы на уровне его команды обсудить Программу деятельности правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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