У Тимошенко есть разговор к Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня обсудить с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Программу деятельности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время общественных слушаний Программы деятельности правительства.

«После сегодняшнего мероприятия я еду к Президенту, чтобы на уровне его команды обсудить Программу деятельности правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.