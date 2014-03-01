В России задержали активистов, протестующих против войны с Украиной

Пять человек были задержаны вечером в субботу, 1 марта, у здания Совета Федерации на улице Большая Дмитровка в центре Москвы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал «ОВД-инфо».

Активисты вышли на одиночные пикеты, протестуя против решения верхней палаты удовлетворить просьбу президента РФ Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины.

«ОВД-инфо» приводит имена задержанных. Это Петр Котов, Александр Гурьянов, Дмитрий Эйснер, Данила Маслов, Григорий Охотин. Как сообщают участники акции в соцсетях, некоторым из них удалось покинуть место событий до того, как начались задержания.

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Напомним, Путин попросил Совет Федерации разрешить ввести войска в Украину для защиты находящихся там россиян. Войска, согласно просьбе, будут находиться до нормализации общественно-политической ситуации в Украине. Между тем окончательное решение о вводе войск пока не принято, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.