На здание облгосадминистрации Одессы вернули украинский флаг

На здание Одесской облгосадминистрации вернули украинский флаг, который ранее сняли неизвестные.

Губернатор Николай Скорик обвинил в произошедшем «народную раду», созданную одесским «Евромайданом». Полный текст его заявления будет позже, сообщает Думская. А депутат облсовета Алексей Гончаренко считает, что снятие флага — «это предательство».

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