На здание облгосадминистрации Одессы вернули украинский флаг
19:48, 01 марта 2014Политика
1 0
На здание Одесской облгосадминистрации вернули украинский флаг, который ранее сняли неизвестные.
Губернатор Николай Скорик обвинил в произошедшем «народную раду», созданную одесским «Евромайданом». Полный текст его заявления будет позже, сообщает Думская.
А депутат облсовета Алексей Гончаренко считает, что снятие флага — «это предательство».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter