График приема граждан в Минюсте увеличили в восемь раз

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Соответствующее поручение пересмотреть график, утвержденный предыдущим министром, получили соответствующие службы Министерства.

По результатам первого приема граждан Павел Петренко сообщил, что большинство вопросов людей касались проблем с регистрацией вещных прав на недвижимое имущество и оформлением наследства, улучшением жилищно-коммунальных условий.

Примером отношение чиновников Министерства граждан является случай 72-летнего киевлянина Анатолия Синицына, который уже несколько лет безуспешно пытается оформить земельный участок, которая осталась ему в наследство от умершей жены. Чиновники требовали предоставить справку о присвоении кадастрового номера участке на имя жены несмотря на то, что за ее жизнь он так и не был дан.

«Сложилось такое впечатление, что других неотложных задач как фактически безосновательно судиться с гражданином преклонного возраста в органы юстиции не было. Поэтому сейчас наша основная задача - изменить стиль работы органов юстиции, чтобы они наконец стали народными и отстаивали интересы рядовых граждан», - сообщил Петренко. На данный Департамента нотариата и банкротства поставлена задача безотлагательно решить все поднятые проблемы.

Департамента нотариата и банкротства было поручено безотлагательно решить все поднятые проблемы.

Как сообщил министр, по состоянию уже на сегодня многолетнюю проблему, которая оказалась достаточно несложной, Анатолия Синицына и других граждан удалось решить. Люди получили свидетельства на право наследства, которые добивались несколько лет.

Как обещает Павел Петренко, после нормализации работы Министерства юстиции количество приема граждан будет только увеличиваться.

По его словам, он стремится кардинально изменить стиль работы Министерства, которое должно быть прозрачным и открытым. Одной из идей, как провести такие изменения, есть дни открытых дверей для журналистов. Кроме того, к работе министерства будут привлечены новые люди, которые заменят чиновников, которые попадут под люстрацию. Обновление планируется провести за счет юристов и адвокатов, которые на волонтерских началах помогали во время Майдана защитить права активистов и журналистов. «Надо признать, что состав Минюста формировался непрозрачно. Поэтому нужно провести проверки и привлечь профессионалов, которые доказали свою преданность делу и профессионализм во время недавних событий», - считает Петренко.