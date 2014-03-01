Аэропорт "Симферополь" продолжают окружать военные - пограничники

Государственная пограничная служба Украины сообщает о присутствии неустановленных вооруженных лиц, окружающих аэропорт Симферополь, а также о нахождении военных Черноморского флота РФ в сервисной зоне паромной переправы "Крым-Кавказ".

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении погранведомства.

"По состоянию на утро 1 марта пункт пропуска "Симферополь-авиа" продолжают окружать вооруженные лица, которые не вмешиваются в работу контрольных служб. Пункт пропуска "Крым-Кавказ" также осуществляет работу в штатном режиме. За предыдущие сутки оформлено 11 паромов. Перед пунктом пропуска в сервисной зоне пребывает численная группа военнослужащих ЧФ РФ, которые в работу пункта пропуска не вмешиваются", - сообщили украинские пограничники.

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При этом в Госпогранслужбе заверили, что ведомство продолжает в полном объеме выполнять задачи по охране госграницы в Крыму.

"Одновременно осуществляется усиленная охрана мест размещения подразделений по охране госграницы, хранение оружия и объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также напомнили о попытках блокирования Севастопольского отряда морской охраны, нарушение двухсторонних соглашений, касающихся ЧФ РФ в Крыму, 11 вертолетами и 8 самолетами, которые без соответствующей заявки сели на аэродромах "Кача" и "Гвардейское", отказавшись от погранично-таможенного оформления 28 февраля.