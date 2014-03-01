По улицам Симферополя ездят военные машины

Номера либо какие-либо другие опознавательные знаки отсутствуют. Последний раз подобную машину видели проезжающей по улице Гоголя. В кабине водителя – двое людей в военной форме, сообщает Крымское информационное агентство.

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Также сегодня утром коммунальщики расчистили площадь перед зданием Верховной Рады АРК, где уже на протяжении нескольких дней находились спешно возведенные баррикады.

В подмогу коммунальщикам пригнали трактор и две грузовые машины. На данный момент работы подходят к концу.