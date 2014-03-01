Обама - РФ: У любой военной интервенции в Украину будет своя цена

Трансляция выступления президента велась на сайте Белого дома.

На брифинге в Белом доме Обама заявил, что США обеспокоены сообщениями о передвижениях российских войск на полуострове, и призвал Россию придерживаться своих международных договоренностей.

"Мы глубоко обеспокоены информацией о действиях России в Украине. Мы осуждаем насилие и поддерживаем украинцев в их стремлении стабилизировать ситуацию в стране", - заявил он.

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"Россия должна соблюдать свои обязательства уважать суверенитет, границы Украины и международные законы", - сказал Обама.

Президент США заметил, что недавно он говорил с Президентом России Владимиром Путиным, а его администрация находится в постоянном контакте с российскими коллегами по украинскому вопросу.

Вашингтон продолжит обсуждать ситуацию в Украине напрямую с российским руководством, заявил президент США Барак Обама.

"Мы продолжим обсуждать ситуацию с нашими партнерами в ЕС и поддерживать прямые контакты с властями России", — сказал Обама.

Также Обама предупредил Россию, что в случае какого-либо военного вмешательства в Украину возникнут определенные последствия.

"У любой военной интервенции в Украину будет своя цена", - заявил Обама