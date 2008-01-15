Семенюк назвала имя будущего супруга (фото)

Самая известная социалистка Украины, Валентина Семенюк, которая в ближайшие выходные будет выходить замуж, наконец-то назвала имя будущего супруга. Избранником 50-летней невесты стал киевский бизнесмен Виталий Самсоненко, который считается одним из владельцев "Страхового дома "Самсон", пишет газета "Сегодня". С его именем также связывают деятельность таких фирм, как "Лидер-Кредит" и "Экспресс-Кредит", которые занимаются страхованием и предоставлением кредитов.

О том, куда "молодожены" отправятся в медовый месяц, заботится сын жениха. "В нашем возрасте уже дети нам подарки готовят. Вот и я знаю, что сын Виталика готовится какой-то сюрприз нам сделать", - говорит Семенюк. Романтика романтикой, а оставлять политику из-за замужества г-жа Семенюк не собирается. "Все остается, как есть. Работала и буду работать. Политикой начну заниматься, наверное, еще активнее, — подтвердила она. - Я в жизни всякого повидала, очень настрадалась. Пережила потерю мужа (Валентина Семенюк - вдова, ее первый супруг умер в 1995 году), сама поднимала на ноги детей. Но сейчас я верю только в хорошее". Помогать жене в политической карьере пообещал и будущий супруг. "Она должна делать то, что ей нравится, а я ее ни в чем не буду ограничивать".