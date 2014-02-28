Журналистов начали впускать на пресс-конференцию Януковича
14:47, 28 февраля 2014Политика
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Представителей СМИ начали пропускать в помещение, где в 15:00 (по Киеву) должна начаться пресс-конференция Януковича.
Журналисты пришли на пресс-конференцию Януковича / Александр Росляков, Твиттер
Об этом сообщает журналист AP Александр Росляков в своем Твиттере.
По словам Рослякова, служба охраны чрезвычайно тщательно проверяет всех представителей СМИ.
"Полиция проверяет каждую маленькую сумочку, которая попадает внутрь зала", - пишет журналист.
В зале возле кресла Януковича установлены флаги Украины.
Пресс-конференция Януковича / twitter.com/RoslyakovAP
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