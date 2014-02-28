Журналистов начали впускать на пресс-конференцию Януковича

Представителей СМИ начали пропускать в помещение, где в 15:00 (по Киеву) должна начаться пресс-конференция Януковича.

Об этом сообщает журналист AP Александр Росляков в своем Твиттере. По словам Рослякова, служба охраны чрезвычайно тщательно проверяет всех представителей СМИ. "Полиция проверяет каждую маленькую сумочку, которая попадает внутрь зала", - пишет журналист. В зале возле кресла Януковича установлены флаги Украины.

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