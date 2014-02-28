ГПУ готовит ходатайство об экстрадиции Януковича

Генеральная прокуратура Украины намерена поднять вопрос об экстрадиции объявленного в международный розыск гражданина Украины Виктора Януковича в случае официального подтверждения информации о его пребывании на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

ГПУ напоминает, что Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины Януковичу объявлено подозрение в организации преднамеренного массового убийства людей, совершенного способом опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц и превышении власти и служебных полномочий.

25 февраля 2014 года ГСУ Генеральной прокуратуры начато уголовное производство о преступлениях, совершенных во время массовых акций протеста на Майдане бывшими высокопоставленными чиновниками, в частности Януковичем. Суд дал разрешение на задержание и доставку его для избрания меры пресечения - взятие под стражу.

Как сообщал УНИАН, российские СМИ сообщают, что сегодня в Ростове-на-Дону состоится пресс-конференция Януковича.