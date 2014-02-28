Аэропорт "Симферополь" работает в штатном режиме

"Ни в одной режимной зоне аэропорта посторонних лиц не наблюдается, работа продолжается в штатном режиме, рейсы выполняются по плану, задержек нет", - сообщил Плаксин.

Читайте также300 военных с автоматами перекрыли аэропорт под Севастополем

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-секретаря аэропорта Игоря Стратилати, в ночь на пятницу на территорию аэропорта ворвались около 50 лиц с российскими флагами. Они попробовали захватить здание, решив, что там якобы высадился "украинский десант". Как выяснилось впоследствии, они разобрались, "извинились и ушли".

Читайте такжеМВД Украины оценивает события в Крыму как вооруженное вторжение РФ

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Симферополь» располагает двумя взлетно-посадочными полосами, полным комплексом аэродромных, инженерных, радио- и светотехнических систем для обеспечения полной безопасности полетов всех типов пассажирских и грузовых воздушных судов, современными системами по организации управления воздушным движением.

В аэропорту находятся представительства таких авиакомпаний: НАК Узбекистана, "Аэрофлот", "ГТК Россия", "АэроСвит", "Международные авиалинии Украины", "S7 (Сибирь)", "Турецкие авиалинии", "АрмАвиа", "Донбасс", "Марс РК", Windrose, "Эль-Аль".