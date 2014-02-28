Тимошенко не будет присутствовать на суде по делу ЕЭСУ из-за медицинских процедур

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Не будет (Тимошенко – УНИАН), у нее сегодня процедуры», - сказал Плахотнюк.

Адвокат отметил, что на сегодняшнем заседании также не будут присутствовать защитники Сергей Власенко, Андрей Кожемякин и Евгения Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня, 28 февраля, продолжится суд по делу о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины» по обвинению экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Предыдущее заседание по делу ЕЭСУ, которое должно было состояться 24 января 2014 года, было перенесено из-за болезни председательствующего судьи Константина Садовского.

Между тем 26 февраля и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий заявлял, что дела Тимошенко будут пересмотрены и в случае отсутствия доказательств вины закрыты.

«Эти дела будут пересматриваться. Я дал поручение изучить эти дела, и в случае, если там нет доказательств вины, конечно, будет приниматься объективное законное решение», - сказал Махницкий, заметив, что он поставил перед прокурорами задачу, что прокуратура должна наконец в Украине выполнять те функции, которые предусмотрены Конституцией.

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Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело. По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.