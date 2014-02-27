Сообщение от имени Януковича распространила пресс-служба Кремля - источник

Об этом УНИАН сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня по «пулу» из Кремля пришло сообщение от имени Януковича», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в данном письме также сообщалось, что власти России удовлетворили просьбу Януковича обеспечить его личную безопасность на территории РФ.

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Как сообщал УНИАН, после полудня российские агентства РИА «Новости», «Интерфакс» и ИТАР-ТАСС опубликовали заявление Януковича, в котором он заявил, что по-прежнему считает себя законным президентом страны.

«Я Виктор Федорович Янукович, обращаюсь к народу Украины, - говорится в полученном ИТАР-ТАСС заявлении Януковича. - По-прежнему считаю себя законным главой Украинского государства, избранным на основе свободного волеизъявления украинских граждан. Не могу быть безучастным к трагическим событиям на моей родине. Считаю, что подписанное мною и лидерами украинской оппозиции в присутствии уважаемых западных партнеров Соглашение об урегулировании кризиса на Украине 21 февраля 2014 года не выполнено. На улицах многих городов нашей страны разгул экстремизма. В мой адрес, в адрес моих соратников звучат угрозы физической расправы».

«Вынужден просить власти РФ обеспечить мне личную безопасность от действий экстремистов, - продолжал он. - К сожалению, все, что происходит сейчас в Верховной Раде Украины, не имеет легитимного характера. Решения, которые принимаются парламентом в отсутствие многих членов фракции «Партии регионов», других фракций, которые опасаются за свою безопасность, а некоторые были подвергнуты физическому насилию и вынуждены покидать территорию Украины, незаконны».

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22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

24 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в отношении Януковича возбуждено уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в розыск.

25 февраля Главным следственным управлением Генпрокуратуры было начато уголовное производство по фактам организации совершения умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий на Майдане Незалежности в Киеве в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

26 февраля в Генпрокуратуре заявили, что экс-президенту Виктору Януковичу, бывшему главе АП Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.