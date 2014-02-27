Коалиция внесла кандидатуру Яценюка на должность премьера
14:07, 27 февраля 2014Политика
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Турчинов официально внес на рассмотрение ВР кандидатуру Яценюка на должность премьер-министра Украины.
Яценюка выдвинули на пост премьера
Исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов официально внес на рассмотрение парламента кандидатуру лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка на должность премьер-министра Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как народный депутат Сергей Соболев зачитал с парламентской трибуны заявление о создании парламентского большинства, которое сразу проголосовало за то, чтобы предложить кандидатуру Яценюка на рассмотрение исполняющего обязанности Президента.
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