Переговоры Могилева и террористов закончились ничем

Представители с их стороны заявили, что не уполномочены вести переговоры и выдвигать требования, сообщила в facebook начальник Управления информационной политики Совмина АРК Виолетта Лисина.

Анатолий Могилев передал свои контактные телефоны для последующей связи с захватчиками.