Переговоры Могилева и террористов закончились ничем
09:44, 27 февраля 2014Политика
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В 9:00 в вестибюле здания Совета министров АРК глава правительства Крыма Анатолий Могилев встретился с представителями захватчиков республиканских админзданий.
Представители с их стороны заявили, что не уполномочены вести переговоры и выдвигать требования, сообщила в facebook начальник Управления информационной политики Совмина АРК Виолетта Лисина.
Анатолий Могилев передал свои контактные телефоны для последующей связи с захватчиками.
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