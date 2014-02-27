Майдановцы побывали в имении Ющенко в Карпатах

Майдановцы побывали в имении Виктора Ющенко в Карпатах. Хозяина в это время дома не оказалось: он находился в Киеве. Однако, охрана связалась с ним по телефону и Ющенко "ревизию" позволил, сообщает ТСН.

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Люди быстро разошлись по двухэтажному дому. В нем - большая гостиная, кухня, несколько спален и санузлов, библиотека. Интерьер в гуцульском стиле: микс старины и современности.

Большинство вещей вырезанные из дерева или кованая из металла, на кроватях - покрывала, на стенах - ковры, много гуцульской керамики, в шкафу - кожухи. На дворе - несколько ульев. Дача третьего украинского президента стоит на краю села Татарив, на территории Карпатского национального парка.

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Несколько гектаров земли он выкупил у местных крестьян еще в 2003 году, еще до того, как стал президентом. Поговаривают, за копейки, потому что тогда горная земля ценилась не слишком высоко. По соседству поселился Евгений Червоненко.

Активисты хотели нанести визит и ему, однако охрана не пустила, мотивировав, что хозяина нет дома. Люди не настаивали. Ющенко радости от инспекции не высказал.

Он отметил, что не против посещения, но был бы счастлив, если бы они это сделали вместе с ним. Активисты довольны, что такого "жлобства", как в Межигорье, в резиденции Ющенко они не увидели. "Это есть наш стиль", - сказали люди.