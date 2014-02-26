Число пострадавших в столкновениях в Крыму возросло до 30, трое в тяжелом состоянии

Такие данные Министерства здравоохранения Крыма.

«По последней информации, сегодня за помощью к медработников обратилось уже 30 человек, которые получили травмы возле Верховной рады АРК. Из них 6 были госпитализированы. Состояние трех из них оценивается медиками как тяжелое, троих - средней степени тяжести», - говорится в пресс-релизе.

Ранее Минздрав сообщал о 7 людях, которые обратились за помощью к врачам.

Кроме того, вероятно, от сердечного приступа скончался пенсионер.

Читайте такжеМитингующие прорвались в здание парламента Крыма, но после обращения Чубарова начали расходитьсяКак сообщал УНИАН, в среду возле ВР Крыма прошли два митинга - крымскотатарского меджлиса и активистов партии Русское единство и казаков. В целом собралось 10 тысяч человек. Между ними произошли драки. ВР Крыма собиралась рассмотреть два вопроса: об общественно-политической ситуации в Крыму и отчет Совмина.

Спикер Крыма Владимир Константинов заявил, что в Крымском парламенте не ставят вопрос о выходе Крыма из состава Украины и назвал такую информацию провокацией, чтобы дискредитировать ВР автономии и лишить ее легитимности. По его словам, провокация организована и поддержана макеевской командой в крымском правительстве, которая ради сохранения власти готов пожертвовать общественно-политической стабильностью на полуострове.

В ответ Совмин Крыма заявил, что мотивами и главной целью действий небольшой группы депутатов и членов руководства Крымского парламента есть желание немедленного перераспределения властных полномочий и осуществляется попытка немедленного роспуска действующего правительства автономии и приведение к власти собственных назначенцев.

И спикер Владимир Константинов, и премьер Крыма Анатолий Могилев являются членами Партии регионов.