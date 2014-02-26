На Майдане назвали состав нового правительства

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, предложены:

- на пост вице-премьер-министра по гуманитарной политике - Ольга Богомолец;

- на пост вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции - Борис Тарасюк;

- на пост вице-премьер-министра по вопросам региональной политики - Владимир Гройсман, мэр Винницы;

- на пост вице-премьер-министра - Александр Сыч.

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Одновременно Антикоррупционное бюро предложено возглавить журналистке Татьяне Чорновол, а Люстрационный комитет - Егору Соболеву.

На должность министра юстиции предложен – Павел Петренко, министра финансов – Александр Шлапак, министра экономики - Павел Шеремета, министра образования – Сергей Квит, министра охраны здоровья – Олег Мусий, министра социальной политики – Людмила Денисова, министра экологии - Андрей Мохнык, министра культуры – Евгений Нищук, министра иностранных дел – Андрей Дещица, министра аграрной политики – Александр Мирный, министра Кабинета министров – Остап Семерак, министра топлива и энергетики – Юрий Продан, министра молодежи и спорта - Дмитрий Булатов.

Министром внутренних дел предложен – Арсен Аваков.

Не назваными остались кандидатуры на должности министра инфраструктуры и министра обороны, по которым еще идут консультации.

Ранее сообщалось, что на пост премьер-министра предложена кандидатура лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка.