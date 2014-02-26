На должность Министра иностранных дел фракция поддержала кандидатуру Тарасюка - Оробец

10:21, 26 февраля 2014
Политика
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Депутат от «Батькивщини» Леся Оробец опровергает информацию относительно того, что ей предложили должность главы МИД. 

Оробоец

"В ответ на информацию Мустафы Найема относительно согласования состава правительства на Совете Майдану. 1. Мне ни одного поста не предлагали. 2. На должность Министра иностранных дел фракция поддержала кандидатуру Бориса Тарасюка. В это сложное время быстрая эффективная командная игра является приоритетом. 3. И вообще у меня есть обоснованные сомнения, была бы у меня возможность при существующих обстоятельствах и подходах показать критически необходимы гражданам четкие результаты", - написала Оробец на своей странице в Facebook.

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