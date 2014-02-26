На должность Министра иностранных дел фракция поддержала кандидатуру Тарасюка - Оробец
10:21, 26 февраля 2014Политика
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Депутат от «Батькивщини» Леся Оробец опровергает информацию относительно того, что ей предложили должность главы МИД.
На должность Министра иностранных дел фракция поддержала кандидатуру Тарасюка - Оробец
"В ответ на информацию Мустафы Найема относительно согласования состава правительства на Совете Майдану. 1. Мне ни одного поста не предлагали. 2. На должность Министра иностранных дел фракция поддержала кандидатуру Бориса Тарасюка. В это сложное время быстрая эффективная командная игра является приоритетом. 3. И вообще у меня есть обоснованные сомнения, была бы у меня возможность при существующих обстоятельствах и подходах показать критически необходимы гражданам четкие результаты", - написала Оробец на своей странице в Facebook.
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