МИД Турции призывает крымских татар к благоразумию и умеренности

МИД Турции выступает за решение кризиса в Украине на основе демократических принципов и консенсуса. Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства, пишет ИТАР-ТАСС.

"Мы надеемся, что политический кризис в Украине, которая является нашим соседом и стратегическим партнером, будет в самом скором времени урегулирован на основе демократических принципов и консенсуса с участием всех сторон. Сейчас очевидна важность поиска решения в рамках конституционной системы, территориальной целостности и народного единства", - говорится в заявлении.

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МИД также прокомментировало и ситуацию в Крыму. "Мы также ждем от всех сторон в Автономной республике Крым, в которой также проживают родственные крымские татары, благоразумия и умеренности", - заявило министерство. Помимо этого внешнеполитическое ведомство указало, что "Турция продолжит поддерживать любые демократические решения, основывающиеся на законных требованиях народа Украины".

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