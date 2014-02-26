В ЕС заявили, что если радикалы придут к власти - финпомощи Киеву не будет

О том, что осложняет принятие такого решения, корреспонденту “КоммерсантЪ-Украина" рассказал глава комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия немецкий депутат Кнут Флекенштайн.

"Важно, чтобы переходное правительство как можно быстрее выполнило основные требования Майдана. Мы ждем, что в кратчайшие сроки они проведут демократические выборы и примут новую Конституцию. Украине нужны легитимные правительство и парламент, куда войдут представители всех политических сил", - заявил Кнут Флекенштайн.

Читайте такжеЕС все еще работает над санкциями против бывших украинских чиновников - Эштон

Говоря о получении Киевом финансовой помощи от Европы, депутат отметил, что Украина нуждается в серьезных экономических реформах.

"Одной лишь консолидацией бюджета не обойдешься, требуется длительный процесс модернизации экономики, создания рабочих мест и поощрения инноваций. Мы не предъявляем Украине требований, которых не предъявляли бы заемщикам внутри Евросоюза", - говорит глава комитета.

Отмечая участие радикалов в общественно-политической жизни Украины, Флекенштайн заявил, что Евросоюз не поддерживает силы вроде «Правого сектора».

Читайте такжеВ МВФ рассказали, когда планируют начать переговоры с Украиной

"Как европарламентарий от Германии я чувствую особенную ответственность за то, чтобы не допустить прихода к власти правоэкстремистских партий. Правительственной коалиции, если в нее войдут радикальные силы, будет трудно добиться доверия международных партнеров, необходимого для получения финансовой помощи. Трения у Украины в этом случае могут возникнуть не только с Россией, но и с Европейским союзом", - резюмировал евродепутат.