На Майдане назвали требования к членам нового правительства

Об этом заявляет Круг доверия Майдана - группа общественных активистов, которые представляют Автомайдан, медиков, воинов-афганцев, «Правый сектор» и т.д. Среди авторов заявления - Сергей Поярков, Ольга Богомолец, Дмитрий Ярош, Олег Михнюк , Владимир Вятрович, Руслана Лыжичко, Святослав Вакарчук и другие.

По их критериям, как передает Радио Свобода, членами Кабинета министров не могут быть участники списка ста самых богатых людей страны, руководители органов исполнительной власти и сотрудники администрации президента, которые работали на должностях с 2010 года.

Читайте такжеРоссия готова выделить $2 млрд Украине, но ждет ясности по КабминуОпыт работы кандидата в отрасли должно быть минимум семь лет, пять из которых на руководящей должности. Это требование не распространяется на силовые ведомства - МВД, Министерство обороны, Служба безопасности.

Претенденты на министерские посты должны пройти проверку на непричастность к нарушениям прав человека и отсутствие информации о коррупции. Сами участники Круга доверия Майдана на руководящие должности не претендуют, говорится в заявлении.

Состав нового Кабинета министров Украины должна определить Верховная Рада. Фаворитами на должность премьер-министра считаются Арсений Яценюк и Петр Порошенко. В понедельник спикер парламента Александр Турчинов назвал экономическую ситуацию катастрофической.