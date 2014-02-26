Флаг России снимут с флагштока Харьковской мэрии - Кернес

Флаг Российской Федерации, который сегодня противники снесения памятника Ленину установили на флагштоке харьковской мэрии, будет снят.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после сессии Харьковского городского совета сказал журналистам городской председатель Геннадий Кернес, отвечая на вопрос: "будет ли снят флаг из горсовета".

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«Да. Я могу сказать, что никто не будет его сжигать, никто не будет его разрывать, никто не будет его уничтожать, но на фасаде мэрии будет развеваться флаг государства Украина и Харькова», - подчеркнул Кернес.

Он расценил действия протестующих как провокацию, и призвал людей не нагнетать конфликт.

«Харьков – неотъемлемая часть Украины. Наш государственный флаг – флаг желто-синий. Сейчас идет эскалация противостояния, которую необходимо погасить. Для меня очень важно, чтобы те, кто поддерживает сегодня намерения защитить Харьков, в том числе исторические памятники, чтобы они не провоцировали эту эскалацию, как это сегодня мы видели у стен мэрии. Я считаю, что то, что сегодня состоялось у стен, это неправильно, это провокация, в том числе для всего Харькова», - сказал мэр.

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Как сообщал УНИАН, сегодня во время сессии Харьковского городского совета перед его стенами на площади Конституции проходила акция протеста. Участники мероприятия требовали не демонтировать памятник Ленину на площади Свободы в центре Харькова. Люди установили на флагштоке мэрии вместо флага Евросоюза флаг Российской Федерации. Кернеса, который во время сессии вышел к протестующим и требовал снять флаг России, к флагштоку не допустили.