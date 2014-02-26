На Майдан продолжают нести цветы в память о погибших активистах

Как передает корреспондент УНИАН, люди идут в одиночку, семьями или группами с друзьями или знакомыми.

Возлагая цветы к местам гибели активистов, люди читают списки с фамилиями убитых, а также молитвы.

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Как сообщалось, в Киеве, по официальным данным, во время столкновений погибли 82 человека.