На Майдан продолжают нести цветы в память о погибших активистах
13:52, 26 февраля 2014Политика
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Киевляне продолжают нести на Майдан Независимости и к баррикаде на улице Грушевского цветы в память о погибших митингующих во время столкновений со стражами порядка в ходе акций протеста.
На Майдане продолжают чтить память погибших в столкновениях
Как передает корреспондент УНИАН, люди идут в одиночку, семьями или группами с друзьями или знакомыми.
Возлагая цветы к местам гибели активистов, люди читают списки с фамилиями убитых, а также молитвы.
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Как сообщалось, в Киеве, по официальным данным, во время столкновений погибли 82 человека.
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