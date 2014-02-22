С начала столкновений в Киеве погибло 82 человека - Минздрав

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"С начала столкновений умерли (погибли) 82 человека", - сказано в сообщении.

В Минздраве также отметили, что по состоянию на 18.00 22 февраля с 10:20 18 февраля с места обострения столкновений в центре города Киева к бригад экстренной медицинской помощи и учреждений здравоохранения за медицинской помощью обратилось 622 пострадавших, 405 из них госпитализированы.

По оперативной информации с 06:00 до 18:00 22 февраля за медицинской помощью к бригад экстренной медицинской помощи обратилось 19 человек, 15 из них госпитализированы.