С начала столкновений в Киеве погибло 82 человека - Минздрав
22:00, 22 февраля 2014Политика
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По состоянию на 18:00 в период с 18 февраля в результате столкновений в центре Киева погибли 82 человека, 405 - госпитализированы.
С начала столкновений в Киеве погибло 82 человека - МИНЗДРАВ / REUTERS
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
"С начала столкновений умерли (погибли) 82 человека", - сказано в сообщении.
В Минздраве также отметили, что по состоянию на 18.00 22 февраля с 10:20 18 февраля с места обострения столкновений в центре города Киева к бригад экстренной медицинской помощи и учреждений здравоохранения за медицинской помощью обратилось 622 пострадавших, 405 из них госпитализированы.
По оперативной информации с 06:00 до 18:00 22 февраля за медицинской помощью к бригад экстренной медицинской помощи обратилось 19 человек, 15 из них госпитализированы.
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