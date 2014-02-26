Пограничник, который пытался задержать Пшонку и Клименко в Донецке, действовал согласно закону - милиция

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, по событиям, которые имели место 22 февраля 2014 г. в вип-терминале аэропорта г. Донецка, после осмотра места происшествия, органами досудебного следствия было открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю при исполнении им служебных обязанностей). Расследование проводит Киевский райотдел милиции г. Донецка.

Действия работника пограничной службы, который применил травматическое табельное оружие, признаны правомерными.

В настоящее время признаков состава уголовного правонарушения в действиях пограничника не усматривается, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля экс-генпрокурор Виктор Пшонка и экс-министра доходов и сборов Александр Клименко были задержаны пограничниками в аэропорту Донецка. Однако в здание аэропорта ворвались неизвестные вооруженные люди. Они открыли стрельбу и под прикрытием стреляющих людей экс-министр и экс-прокурор скрылись в неизвестном направлении.

23 февраля Уполномоченный Верховной Рады по контролю за деятельностью МВД Арсен Аваков сообщил, что МВД расследует инцидент по факту стрельбы в аэропорту Донецка во время бегства Пшонки и Клименко.