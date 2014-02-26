Кернес не будет возглавлять избирательный штаб Добкина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после сессии Харьковского городского совета сказал сам Кернес.

Читайте такжеКернес призывает правоохранителей обеспечить порядок в Харькове

«Избирательную кампанию Михаила Марковича Добкина я возглавлять не буду, потому что я работаю Харьковским городским головой и буду работать Харьковским городским председателем тогда, когда будет избирательная кампания. Кто возглавит Михаила Добкина, он сам вам ответит», - сказал Кернес.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост Президента Украины на ближайших выборах.

Читайте такжеКернес не будет составлять полномочий мэра Харькова

Как известно, на выборах городского председателя Харькова в 2006 году Кернес возглавлял избирательный штаб Добкина. С тех времен широко известный ролик, где Добкин пытается прочитать заготовленный текст обращения к избирателям, а Кернес дает ему советы, используя ненормативную лексику.