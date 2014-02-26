Госавтоинспекции представили нового руководителя
Начальник Главного штаба МВД Украины Владимир Березан представил личному составу нового начальника Госавтоинспекции Украины.
Им стал полковник милиции Анатолий Сиренко, передает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины.
Представляя нового руководителя ГАИ Украины, Березан отметил, что Сиренко является опытным специалистом, имеет значительный опыт практической и управленческой работы именно в Госавтоинспекции.
Сиренко начал службу в Госавтоинспекции в 1984 году и прошел путь от простого инспектора до руководителя подразделения. В разные годы возглавлял Управление Госавтоинспекции Киевской области и г. Киева.
Березан обозначил, что сейчас главные задачи работников органов внутренних дел - это охрана общественного порядка, борьба с коррупцией, налаживание диалога с населением.
В свою очередь Сиренко отметил, что он приложит все усилия для выполнения задач, которые сейчас стоят перед Госавтоинспекцией. Главное, уверен новый руководитель ГАИ - это возвращение доверия населения к работникам милиции.
Также сейчас насущными вопросами являются взаимодействие с объединениями общественных активистов и органами местного самоуправления для стабилизации ситуации в стране и обеспечения правопорядка.