США усилили охрану посольства в Киеве

Об этом сказала журналистам представитель госдепартамента Джен Псаки, пишет РИА Новости.

"Мы слегка увеличили существующий персонал охраны в нашем посольстве в Киеве", — сказала Псаки, отказавшись обсуждать подробности.

В результате столкновений в Киеве на прошлой неделе погибли около 80 человек.