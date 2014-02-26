США усилили охрану посольства в Киеве

01:32, 26 февраля 2014
Политика
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Соединенные Штаты Америки усилили охрану посольства в Киеве.

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Об этом сказала журналистам представитель госдепартамента Джен Псаки, пишет РИА Новости.

"Мы слегка увеличили существующий персонал охраны в нашем посольстве в Киеве", — сказала Псаки, отказавшись обсуждать подробности.

В результате столкновений в Киеве на прошлой неделе погибли около 80 человек.

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