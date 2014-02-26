США усилили охрану посольства в Киеве
01:32, 26 февраля 2014Политика
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Соединенные Штаты Америки усилили охрану посольства в Киеве.
США усилили охрану посольства в Киеве
Об этом сказала журналистам представитель госдепартамента Джен Псаки, пишет РИА Новости.
"Мы слегка увеличили существующий персонал охраны в нашем посольстве в Киеве", — сказала Псаки, отказавшись обсуждать подробности.
В результате столкновений в Киеве на прошлой неделе погибли около 80 человек.
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