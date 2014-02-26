Данилишин собирается вернуться в Украину

В разговоре с Радио Свобода в Праге, столице Чехии, которая предоставляла ему убежище, он выразил благодарность всем, кто поддерживал его во время вынужденной эмиграции, в частности, журналистам, которые помогали освещать его позицию.

Данилишин подтвердил, что будет дальше работать для европейской интеграции Украины, что было его основной целью во время пребывания за пределами страны.

Прошлой осенью Данилишин уже заявлял, что вернется в Украину, - после того, как узнал, что все уголовные производства против него закрыты. Но, как говорил тогда экономист, он еще должен выполнить свои обязательства по контрактам с вузами Чехии и Германии, в которых он преподавал.

Позже появилась информация о том, что Данилишин намерен создать в Украине новую политсилу.

Богдан Данилишин, доктор экономических наук, академик НАН Украины, получил в январе 2011 года убежище в Чехии, где стал одним из соучредителей международной общественной организации "Украинская европейская перспектива".

В Украине его обвиняли в служебных злоупотреблениях, по одному из обвинений он некоторое время находился в международном розыске. Сам бывший министр настаивал, что его уголовное преследование имеет политическую подоплеку.