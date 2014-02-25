Майдан будет стоять вплоть до лета - член Общественного Совета Майдана

Об этом доктор экономических наук и член Общественного Совета Майдана Владимир Лановой заявил в эфире Еспресо.TV.

«У меня есть надежда, что Майдан выстоит и даже, делегировав людей в правительство, будет продолжать стоять. Там такой высокий уровень недоверия к политикам. Пока не будет нового президента, нового парламента и Кабмина, люди будут стоять до лета», - сказал Лановой.

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