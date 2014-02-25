Состоялось первое заседание фракции "Экономическое развитие"

"Мы пока не определились, будем ли мы в коалиции. То, что сегодня можно сказать однозначно, - мы не претендуем ни на какие должности в правительстве", - говорит народный депутат, первый заместитель главы депутатской группы "Экономическое развитие" Виталий Хомутынник.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде создана новая фракция "Экономическое развитие", в состав которой вошли более 30 внефракционных депутатов, в том числе из числа бывших "регионалов".

Фракцию возглавил Анатолий Кинах.

Также, в состав новой фракции вошли народные депутаты Сергей Буряк, Тариэл Васадзе и Александр Кузьмук.