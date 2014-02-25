В Днепропетровске вместо сессии облсовета прошла «Народна рада»
Зал заседаний областного совета заняли представители общественности. На объявленную сегодня внеочередную сессию облсовета пришли с два десятка депутатов, остальные места заняли активисты.
Внеочередную сессию областного совета так и не открыли, но около трети депутатов на нее все же явились. В зал зашли депутаты от разных фракций и заняли свои места. Кресла не явившихся депутатов заняли активисты евромайдана и примкнувшие к ним общественники, сообщает gorod.dp.ua.
На заседании «Народной рады» были приняты следующие решения:
- созвать на завтра Вече, на котором согласовать кандидатов на все должности от облсовета до милиции,
- высказать недоверие новому главному милиционеру области Георгию Гогуадзе,
- потребовать полной люстрации всех органов власти.
В конце заседания присутствующие в зале депутаты (7 человек) подписали обращения к главе Верховной рады с требованием распустить областной совет и назначить внеочередные выборы.
Кроме того, біла сорвана и сессия горсовета.
Об єтом сообщил на своей странице в Фейсбук Борис Филатов.
"Сессия горсовета также сорвана. Намедни пресс-служба сделала официальное заявление. Вместе сегодняшней сессии на завтра назначены общественные слушания, на которых могут выступить все желающие", - сообщил он.