В Днепропетровске вместо сессии облсовета прошла «Народна рада»

Внеочередную сессию областного совета так и не открыли, но около трети депутатов на нее все же явились. В зал зашли депутаты от разных фракций и заняли свои места. Кресла не явившихся депутатов заняли активисты евромайдана и примкнувшие к ним общественники, сообщает gorod.dp.ua.

На заседании «Народной рады» были приняты следующие решения:

- созвать на завтра Вече, на котором согласовать кандидатов на все должности от облсовета до милиции,

- высказать недоверие новому главному милиционеру области Георгию Гогуадзе,

- потребовать полной люстрации всех органов власти.

В конце заседания присутствующие в зале депутаты (7 человек) подписали обращения к главе Верховной рады с требованием распустить областной совет и назначить внеочередные выборы.

Кроме того, біла сорвана и сессия горсовета.

Об єтом сообщил на своей странице в Фейсбук Борис Филатов.

"Сессия горсовета также сорвана. Намедни пресс-служба сделала официальное заявление. Вместе сегодняшней сессии на завтра назначены общественные слушания, на которых могут выступить все желающие", - сообщил он.