«Свобода» просит ГПУ и МВД пресечь деятельность титушек в Одессе

Депутат Верховной Рады Павел Кириленко (ВО «Свобода») просит Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел пресечь в Одессе и области деятельность сепаратистских формирований.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации партии «Свобода», 25 февраля Кириленко направил в Генпрокуратуру и МВД обращение «с требованием немедленно прекратить деятельность в городе и области антиукраинских сепаратистских группировок, в том числе групп так называемых «титушек», деятельность которых «подрывает национальный суверенитет, провоцирует гражданские столкновения, представляет опасность для жизни граждан».

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«К организации сепаратистских группировок в городе причастны бывший мэр Одессы Алексей Костусев, первый секретарь Одесского городского комитета КПУ Ростислав Барда и ближайшее окружение сейчас заключенного одиозного экс-нардепа Игоря Маркова, а также близкие к нему криминальные структуры. Среди главных исполнителей - местные прокремлевские маргиналы: руководитель «Молодежного единства» Антон Давидченко и координатор общественной организации «Дозор» Алексей Чмырь», - сообщили в пресс-службе.

«Так называемые народные дружины, а фактически бандформирования «титушек» вооружены и имеют четко поставленную задачу - эскалация гражданского конфликта и подрыв основ украинской государственности. Одиозных лиц, которые их возглавляют, неоднократно проверяли правоохранительные органы на предмет координации и финансирования иностранными государствами для подрыва мира и стабильности. На их мероприятиях систематически звучали высказывания, разжигающие межнациональную рознь в городе. Однако надлежащей реакции со стороны правоохранителей еще не было. Однозначно, что их призывы к сепаратизму, физическое противодействие участникам Майдана является преступлением. Следствием попустительства их деятельности уже стало несколько столкновений, во время которых пострадали работники ряда местных СМИ», - цитирует пресс-служба Кириленко.

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Как сообщал УНИАН, 19 февраля в Одессе возле здания ОГА около 300 молодчиков с битами избили журналистов, около 80 участников акции «Хватит стрелять», в числе которых женщины и старики, а также побили священника.