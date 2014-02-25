ЦИК утвердила форму анкеты кандидата на пост Президента

Центральная избирательная комиссия утвердила форму анкеты кандидата на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление на заседании Центризбиркома проголосовали 15 членов ЦИК.

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По словам заместителя председателя комиссии Андрея Магеры, с формой анкеты можно будет ознакомиться на сайте ЦИК, где она будет обнародована. В то же время он отметил, что содержание анкеты будет мало чем отличаться от той, которая была утверждена в 2009 году.