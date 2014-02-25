ЦИК утвердила форму анкеты кандидата на пост Президента
15:40, 25 февраля 2014Политика
4
В комиссии сообщили, что содержание анкеты будет мало чем отличаться от той, которая была утверждена в 2009 году.
С формой анкеты можно будет ознакомиться на сайте ЦИК / pravo-znaty.org.ua
Центральная избирательная комиссия утвердила форму анкеты кандидата на пост Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление на заседании Центризбиркома проголосовали 15 членов ЦИК.
Читайте также«Правый сектор» и «Спільна справа» будут контролировать ЦИК во время выборов
По словам заместителя председателя комиссии Андрея Магеры, с формой анкеты можно будет ознакомиться на сайте ЦИК, где она будет обнародована. В то же время он отметил, что содержание анкеты будет мало чем отличаться от той, которая была утверждена в 2009 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter