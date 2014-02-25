Верховная Рада разошлась до четверга
14:30, 25 февраля 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил перерыв в работе парламента до четверга, 27 февраля.
Рада вернется к работе в четверг
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил после принятия постановления о назначении выборов в Киеве.
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“Есть предложение до четверга, до 10 часов, сделать перерыв в нашем заседании с тем, чтобы начать в четверг в 10 часов с решения по формированию коалиции и правительства. После этого будут проголосованы все законы”, - сказал Турчинов.
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