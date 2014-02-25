В Госдуме предлагают трудоустроить украинский "Беркут" в полицию РФ

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил предоставить возможность получить гражданство РФ в упрощенной форме в течение шести месяцев всем желающим украинцам, сообщают РИА Новости.

«Всем гражданам Украины, желающим стать гражданами России, мы должны дать возможность в упрощенной форме в течение шести месяцев стать гражданами России», - сказал Миронов на пленарном заседании Госдумы.

Лидер эсеров также предложил предоставить работу бойцам спецподразделения «Беркут» в МВД РФ.

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«Янукович предал свой народ. Но послушайте, президент, который из окон своего дворца смотрел, как убивают без оружий ребят из «Беркута» и ничего для этого не сделал. Это просто не по-мужски, это просто подло. В этой связи второе предложение: давайте мы обратимся к руководству страны, пускай всем желающим из «Беркута» сегодня в МВД России предоставят работу», - предложил Миронов. Он добавил, что сейчас на бойцов «Беркута» и их семьи могут начаться гонения.

Ранее депутат от партии ЛДПР Илья Дроздов внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому граждане Украины русской национальности могут получить право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.