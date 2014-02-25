"Правый сектор" признал своей целью "максимальное овладение силовым блоком"

Об этом сообщается на официальной странице организации ВКонтакте.

Таким образом в организации прокомментировали сообщение журналиста Мустафы Найема о правительственных амбициях лидера движения Дмитрия Яроша и его возможной встрече с тогдашним президентом Виктором Януковичем во время эскалации конфликта 20 февраля.

"Относительно того, что “Правый сектор” ставит перед собой настоятельную цель по максимальному овладению силовым блоком, то это не новость", - сказано в сообщении.

По мнению представителей "Правого сектора" "освоение силового блока - замечательная возможность, которая лишь усиливает эффективность бойцов “Правого сектора”".

Также в организации отвергают обвинения во встрече с Януковичем 20 февраля.