"Правый сектор" признал своей целью "максимальное овладение силовым блоком"

13:31, 25 февраля 2014
Политика
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"Правый сектор" ставит перед собой цель "максимального овладения силовым блоком"

Правый сектор прокомментировал заявления Найема

Об этом сообщается на официальной странице организации ВКонтакте.

Таким образом в организации прокомментировали сообщение журналиста Мустафы Найема о правительственных амбициях лидера движения Дмитрия Яроша и его возможной встрече с тогдашним президентом Виктором Януковичем во время эскалации конфликта 20 февраля.

"Относительно того, что “Правый сектор” ставит перед собой настоятельную цель по максимальному овладению силовым блоком, то это не новость", - сказано в сообщении.

По мнению представителей "Правого сектора" "освоение силового блока - замечательная возможность, которая лишь усиливает эффективность бойцов “Правого сектора”".

Также в организации отвергают обвинения во встрече с Януковичем 20 февраля.

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