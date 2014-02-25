Ярош претендует на кресло вице-премьера - Найем
13:09, 25 февраля 2014Политика
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Лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош претендует на пост вице-премьера по силовому блоку.
Ярош хочет стать вице-премьером - Найем
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Мустафа Найем.
"Помимо кресла вице-премьера Правый сектор также претендует на посты заместителей глав всех силовых ведомств, а также командира внутренних войск МВД", - добавил журналист.
Ранее сообщалось, что Найем получил данные о будто бы имевшей место встрече Яроша с Януковичем во время эскалации конфликта в Киеве 20 февраля.
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