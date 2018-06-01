Тимошенко пошла на риск: или пан, или пропал

Конечно же, можно лишь приветствовать политику правительства Юлии Тимошенко, направленную на радикальное повышение зарплат, пенсий, других социальных стандартов в стране, а также за ее намерение выплатить компенсации по обесцененным вкладам. Однако есть одно «но».

Должен быть обеспечен рост не только номинальных доходов населения, но и реальных доходов – то есть, откорректированных на инфляцию. О тех временах, когда номинальные зарплаты и пенсии увеличивались сумасшедшими темпами, но инфляция росла намного стремительней, хорошо помнят украинцы, бывшие уже взрослыми людьми в первые годы независимости Украины.

В частности, в 1992 году потребительские цены поднялись в стране в 21 раз, в 1993 – в 102 раза, в 1994 – в 5 раз. Зарплаты же и пенсии повышались гораздо медленнее, вследствие чего реальные доходы украинцев за относительно короткий период очень сильно снизились. Кроме того, гиперинфляция тех лет лишила украинские предприятия оборотных средств - что привело к остановке многих из них и, соответственно, к огромному росту безработицы. Говоря коротко, Украина в первой половине 90-ых годов прошлого столетия пережила грандиозный экономический и социальный кризис. Из которого страна стала понемногу выбираться (начался рост реального ВВП и реальных доходов населения) лишь в первые годы нынешнего века.

Пожалуй, каждому, кто хоть слегка ориентируется в экономике, понятно, что во избежание раскручивания инфляции от значительного повышения доходов населения требуется, чтобы выросшие социальные расходы государства соответствовали возможностям госбюджета. Естественно, все это прекрасно знают и в правительстве.

На какие же источники крупного увеличения поступлений в государственную казну делает сейчас ставку новое правительство? Естественно, как сама Юлия Владимировна, так и министры экономического блока, в частности, Виктор Пинзеник отталкиваются от результатов деятельности правительства при первом премьерстве Тимошенко – в 2005 году. И нужно признать, что показатели в бюджетной сфере были тогда очень высокими.

Так, согласно отчету Минфина, обнародованному в феврале 2006 года, доходы общего фонда госбюджета выросли в 2005 году на 63% (с 51,8 млрд. грн. в 2004 году до 84,4 млрд. грн.). Поступления от Государственной таможенной службы увеличились на 73%, от НДС (сальдо) – на 100%, от налога на прибыль – на 45%. Соответствующие показатели в 2004 году были намного ниже, хотя темпы роста ВВП в 2005 году заметно снизились (в 2004 году прирост ВВП – 12,1%, а в 2005 – 2,6%).

За счет чего в 2005 году было, в основном, достигнуто такое «фантастическое» увеличение поступлений от налогов, в частности, от налога на прибыль предприятий, также вполне ясно. На все крупные предприятия Украины тогда были направлены десанты с проверкой финансовых результатов их деятельности, и результаты не замедлили сказаться. Поскольку большинство высокорентабельных предприятий, особенно, работающих на экспорт, занижали свою прибыль и, соответственно, недоплачивали налоги в госбюджет.

Вот, к примеру, как оценивали ситуацию с уклонением от уплаты налогов в горно-металлургическом комплексе (ГМК) Украины – обеспечивающем около 40% всего товарного экспорта и формирующем до трети всего ВВП – зарубежные эксперты:

«Благоприятнейший 2004 год ряд заводов «умудрился» даже закончить с отрицательной рентабельностью (ЕМЗ, ДМЗ имени Петровского и Макеевский МЗ)… Практически все эксперты считают, что сложившаяся практика «ухода» от налогообложения в предприятиях ГМК Украины беспрецедентна» (Аналитическая группа "MetalTorg.Ru",17.06.2005).

Лишь после проверок, проведенных в 2005 году, стало также известно о фактах незаконного возмещения НДС за 2004 год по схемам фиктивного экспорта на огромнейшую по тогдашним меркам сумму в 5 млрд. грн.

Однако не только наведение порядка с уплатой налогов крупными отечественными налогоплательщиками обусловило в 2005 году такой огромный рост поступлений в государственную казну. Определенную прибавку в госбюджет, оценить которую в каких-то конкретных цифрах весьма трудно, дал и добровольный выход из тени немалой части украинского малого бизнеса. И это не пустые слова – так было в действительности.

Автор этих строк знает одного столичного бизнесмена, который сознательно пошел в начале 2005 года на такой шаг. У него был к тому времени не очень большой, но многопрофильный бизнес в Киеве – строительные и ремонтные работы, мелкооптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, автомобильные грузоперевозки и еще некоторые виды деятельности. А в конце 2004 года – во времена «помаранчевой» революции – он был одним из тех бизнесменов, кто лично привозил в палаточный городок на Крещатике продукты для митингующих (купленные за свои деньги) и кто также стоял по вечерам на Майдане.

С января 2005 года этот предприниматель стал платить официальную зарплату всем своим наемным работникам – строителям, разнорабочим, рыночным торговцам, большинство из которых до того даже не числились в его фирме и получали зарплату «в конвертах». И таких как он было тогда в Киеве (и, надо полагать, в других украинских городах) довольно много. Естественно, за счет добровольного вывода из тени бизнеса выросли поступления в бюджет от налога с физических лиц (подоходный налог), а также в Пенсионный и другие социальные фонды.

Однако этот бизнесмен пожалел о своем поступке уже к осени 2005 года. Коррупционный скандал, смена правительств в сентябре, подписание «акта о ненападении» в Верховной Раде и меморандума между Ющенко и Януковичем, «круглый стол» Президента с отечественными олигархами – вот те события 2005 года, которые привели к разочарованию народа и, в том числе, представителей малого бизнеса.

Естественно, предприниматели постарались затем возвратиться к прежним схемам ведения дел. После же перечисленных выше событий на круги своя очень быстро вернулось все и в крупном бизнесе.

Уже в первом квартале 2006 года начались серьезные проблемы с госбюджетом. Тогдашний глава ГНАУ Александр Киреев объяснил снижение поступлений в бюджет с активизацией выведения средств за рубеж через оффшорные схемы. Министр финансов Виктор Пинзеник привел тогда просто шокирующие цифры. Доля продукции, проходящей через оффшоры, составила: у Мариупольского металлургического комбината им.Ильича - 13%, Индустриального союза Донбасса - 63%, Алчевского металлургического комбината - 63%, Днепровского металлургического комбината - 70%, металлургического завода «Донецксталь» - 61%, ОАО Днепропетровского металлургического завода им.Петровского - 74%, Запорожского алюминиевого комбината - 82%, Южного горно-обогатительного комбината - 69%, Побужского ферроникелевого комбината - почти 100%, «Крымского титана» - 43%, Никопольского завода нержавеющих труб - 47%, коксохимический завод «Алчевсккокс» - 75%, футбольного клуба «Днипро» - 83%, ЗАО «Юнипласт» - 100%, Марганецкого горно-обогатительного комбината - 100%, ЗАО «Ильичсталь» - 100%, ОАО «Сухая балка» - 30%, ООО «Юви» - 41%. По оценкам министерства финансов, потери госбюджета от оффшорных схем продажи украинской продукции за счет занижения реальной цены составили в первом квартале 2006 года 2,5 млрд. грн.

Также Пинзеник сообщил тогда, что, к примеру, ЗАО «Mittal Steel Кривой Рог» уменьшило уплату налога на прибыль в два раза по сравнению с 2005 годом, СевГОК - в два раза, Центральный ГОК - в три раза, корпорация «Интерпайп» - в два раза, Никопольский завод ферросплавов - в девять раз, промышленно-производственное предприятие «Кривбассвыбухпром» - в 10 раз, Мариупольский меткомбинат им. Ильича - в 10 раз.

Ну а потом, после назначения премьер-министром Виктора Януковича, подобные сведения не оглашались, и остается лишь догадываться, что происходило в последние полтора года с уклонением от уплаты налогов крупными предприятиями в Украине. Зато в Украину мощным потоком хлынули деньги из оффшоров, цинично «отмываясь» под видом прямых иностранных инвестиций. По данным Госкомстата, за второе полугодие 2006 и за 2007 год только из Кипра в страну пришло свыше $2 млрд. «инвестиций»…

Поэтому, вне всякого сомнения, определенные резервы по наполнению государственной казны в 2008 году у правительства Юлии Тимошенко есть. Но возможности в этом плане по сравнению с 2005 годом наверняка снизились. Во-первых, помня, что процессы по наведению порядка с уплатой налогов тогда захлебнулись, крупный бизнес так легко теперь не сдастся. Во-вторых, не поспешит, в частности, с отказом от «зарплат в конвертах» в этот раз и малый бизнес, обманутый в лучших чувствах три года назад.

Теперь новому правительству потребуются чрезвычайные усилия и немало времени, чтобы получить (восстановить) доверие к украинской власти народа и бизнеса. Если же люди не увидят и сейчас реального воплощения лозунга «бандитам – тюрьмы», укрощения коррупции в судах, налоговых администрациях, милиции, на таможне – то ожидать таких же процентов роста поступлений в госбюджет, как в 2005-ом, в нынешнем году не стоит.

И если правительство не учло этого аспекта, занявшись сегодня существенным повышений зарплат, пенсий, стипендий и пособий, то украинскую экономику ожидают очень тяжелые времена. Ведь размеры зарплат, пенсий, стипендий, пособий теперь не снизишь, а в скором будущем их придется повышать еще больше.

В случае же недостаточности в госбюджете средств, необходимых для финансирования возросших социальных обязательств, возможны два варианта развития событий. Первый – в стране начинаются задержки с выплатами зарплат и пенсий. Это, безусловно, будет очень отрицательно воспринято населением. Второй – власть от безысходности идет на денежную эмиссию, то есть, включает печатный денежный станок. В этом случае Украине грозит такая инфляция, по сравнению с которой прошлогодние 17% покажутся «цветочками». Оба эти варианты крайне негативны. Могут помочь или только отсрочить развязку успешная приватизация (реприватизация) и крупные внешние займы.

Очевидно, что Юлия Тимошенко пошла в этот раз на большой риск – по известному принципу: «или пан, или пропал». Какое из двух «или» сбудется в реальности, станет понятно, скорее всего, уже весной…

Юрий Глухов