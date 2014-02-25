Рада объявила перерыв
В работе Верховной Рады объявлен перерыв на 10 минут
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как народный депутат Украины из фракции партии “УДАР” Ирина Геращенко заявила, что Верховная Рада Украины продолжает практику рассмотрения вопросов повестки дня с нарушением регламента ВР.
Она подчеркнула, что на рассмотрение парламента с голоса вносятся проекты решений. В частности, председательствующий на заседании заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский внес на рассмотрение проект постановления № 4269 “Заявление в Международный уголовный суд о признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда в отношении совершения преступлений против человечности высшими должностными лицами государства, которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан во время мирных акций протестов в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года”.
Она отметила, что фракция готова голосовать за это решение, но оно должно быть внесено в соответствии с Регламентом.
После этого был объявлен перерыв на 10 минут для того, чтобы народные депутаты Украины могли ознакомиться с текстом предложенного решения и чтобы фракции могли определиться с позицией относительно голосования по данному вопросу.