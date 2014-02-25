Рада сегодня даст Турчинову полномочия подписывать законы

Как передает корреспондент УНИАН, по второму вопросу повестки дня сегодняшнего заседания ВР предусмотрено рассмотрение проекта постановления о заявлении Украины к Международному уголовному суду в отношении фактов совершения преступлений против человечности во время проведения массовых акций протеста.

Также ВР рассмотрит законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О реабилитации жертв политических репрессий в Украине” (относительно реабилитации лиц, которые были подвергнуты политическим репрессиям и осужденные судами Украины с февраля 2010 года по февраль 2014 года).

Читайте такжеДепутаты вернули мандат Игорю Маркову. ДокументКроме того, будет рассмотрен проект постановления об исполнении решения Европейского суда по правам человека по делу №21722/11 “Александр Волков против Украины”.