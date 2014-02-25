Рада сегодня даст Турчинову полномочия подписывать законы

09:38, 25 февраля 2014
Политика
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Сегодня в Верховной Раде Украины рассмотрят проект постановления о предоставлении и. о. Президента Украины, председателю парламента Александру Турчинову полномочий на подписание законов

Верховная Рада сегодня наделит полномочиями Турчинова

Как передает корреспондент УНИАН, по второму вопросу повестки дня сегодняшнего заседания ВР предусмотрено рассмотрение проекта постановления о заявлении Украины к Международному уголовному суду в отношении фактов совершения преступлений против человечности во время проведения массовых акций протеста.

Также ВР рассмотрит законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О реабилитации жертв политических репрессий в Украине” (относительно реабилитации лиц, которые были подвергнуты политическим репрессиям и осужденные судами Украины с февраля 2010 года по февраль 2014 года).

Читайте такжеДепутаты вернули мандат Игорю Маркову. ДокументКроме того, будет рассмотрен проект постановления об исполнении решения Европейского суда по правам человека по делу №21722/11 “Александр Волков против Украины”.

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