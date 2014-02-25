Черкасского губернатора объявили в розыск

Следственным управлением прокуратуры Черкасской области расследуется уголовное производство по факту завладения государственными средствами в особо крупных размерах, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение государственного имущества в особо крупных размерах), передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает espreso.tv.

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Подозреваемый объявлен в розыск, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Учитывая, что указанное лицо является депутатом областного совета, указанный факт проинформировано Черкасскую областную раду.

Кроме того, прокуратурой области зарегистрировано и расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления и завладения должностными лицами Черкасской облгосадминистрации государственными средствами при проведении тендерных закупок по строительству объектов социальной и медицинской инфраструктуры на общую сумму более 135 млн. грн.

Досудебное расследование продолжается, о его результатах будет сообщено дополнительно.