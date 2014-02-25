Булатов вернулся в Украину

05:36, 25 февраля 2014
Политика
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Один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов вернулся из Германии в Украину

пп

Об этом со сцены Майдана объявил Сергей Поярков, один из сокоординаторов Автомайдана, передает Еспресо.TV

"Несколько часов назад в Украину вернулся из Германии Дмитрий Булатов", - сказал он.

Напомним, Дмитрий Булатов, который исчез в конце января и более чем через неделю нашелся избитым неизвестными, сначала лечился в одной из частных клиник Киева, потом был перевезен в Литву, а позже в Германию.

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