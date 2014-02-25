Депутаты вернули мандат Игорю Маркову. Документ

Соответствующее распоряжение парламента было подписано 22 февраля.

Тогда же мандаты вернули Павлу Балоге и Александру Домбровскому, однако зачитывая их имена, вице-спикер Кошулинский не вспомнил о Маркове, пишет Таймер.

Таким образом Рада отменила распоряжение бывшего спикера Владимира Рыбака, согласно которому депутату заблокировали карточку и прекратили начислять зарплату.

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Маркову, лишенному судом мандата народного депутата, инкриминируют организацию и избиение участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации проводились пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

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22 октября 2013 года в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Печерский райсуд Киева арестовал его на 2 месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

16 декабря Печерский райсуд решил продлить срок пребывания Маркова под стражей до 13 февраля.

4 февраля этого года МВД передало материалы дела Маркова на рассмотрение в Приморский районный суд Одессы. 10 февраля суд начал рассмотрение дела, и отказался смягчить меру пресечения, оставив подсудимого под арестом.

14 февраля по ходатайству председателя Апелляционного суда Одесской области Анатолия Луняченко Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял решение о перенесении судебного рассмотрения дела Маркова из Одессы в Крым.