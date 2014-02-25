Королевская собирается убегать - ВО Свобода

Об этом сообщили в Твиттере луганской «Свободы».

«Есть информация, что в доме Королевской в Луганске подъехало 2 машины, погрузили вещи и поехали в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, Верховная Рада уволила Королевскую с должности министра социальной политики.