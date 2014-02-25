Королевская собирается убегать - ВО Свобода
00:47, 25 февраля 2014Политика
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Из дома бывшего министра социальной политики Натальи Королевской в Луганске вывезли все вещи
Об этом сообщили в Твиттере луганской «Свободы».
«Есть информация, что в доме Королевской в Луганске подъехало 2 машины, погрузили вещи и поехали в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля, Верховная Рада уволила Королевскую с должности министра социальной политики.
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