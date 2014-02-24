Кубив планирует пригласить в Украину миссию МВФ для переговоров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Кубив отметил, что есть вопросы, на которые хочет получить ответ общество и рядовые граждане.

“Первые шаги - это знакомство. Второй шаг, который будет, - это будут квалифицированные вопросы по золотовалютным резервам, структуре их”, - сказал Кубив.

По словам председателя НБУ, он уже имел беседу, и будут приглашены представители миссии Международного валютного фонда “относительно встречи, продолжения, соответственно, переговоров об открытии новой программы, которая необходима по состоянию на сегодня”.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Украине работали несколько миссий МВФ, однако ни один из визитов не привел к возобновлению кредитования экономики Украины в рамках программы stand-by объемом около 15 млрд долларов.